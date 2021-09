Im Fall der am Montag in Pforzheim in der Enz gefundenen Frauenleiche liegen bislang keine Hinweise auf eine Gewalttat vor. Das teilte heute die Polizei in Pforzheim mit. Endgültige Klarheit über die Todesursache soll morgen eine Obduktion bringen. Dann soll auch geklärt werden, ob es sich bei der Toten um eine seit Juni vermisste Pforzheimerin handelt.