Frau parkt Paketauto um und fährt gegen Straßenschild

Eine Autofahrerin hat in Bruchsal den Lieferwagen eines Paketboten umgeparkt, weil er eine Ausfahrt blockierte. Dabei verursachte die Frau einen Unfall. Der 36-jähriger Paketbote war zum Ausliefern in ein nahe gelegenes Haus gegangen und hatte seinen Wagen in einer Einfahrt geparkt. Laut Polizei stellte der Mann beim Zurückkommen fest, das die Frau in seinem Fahrzeug saß, und beim Umparken gerade ein Verkehrsschild beschädigte. Sie erklärte, sie wohne in dem Haus und wolle durch die Einfahrt fahren. Weil sie den Paketboten nicht finden konnte und der Schlüssel steckte, sei sie eingestiegen und habe das Fahrzeug zur Seite gefahren. Jetzt bekommt die Frau wegen unbefugter Ingebrauchnahme eines Kraftfahrzeugs und der Verursachung eines Verkehrsunfalls eine Anzeige.