In Oberhausen-Rheinhausen (Landkreis Karlsruhe) hat es in der Nacht auf Donnerstag in einem Wohnhaus gebrannt. Der Brand ist nach Angaben der Feuerwehr in der Küche im Obergeschoss des Hauses ausgebrochen. Eine Person wurde demnach per Drehleiter vom Balkon des Hauses gerettet. Eine Frau wurde von der Feuerwehr durch das Treppenhaus ins Freie gebracht hat. Sie musste vom Notarzt reanimiert werden. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt.