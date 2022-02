In Ottersweier (Kreis Rastatt) ist am Sonntag eine 80-Jährige von einem Hund gebissen und schwer verletzt worden. Laut Polizei war die Seniorin mit ihrem Ehemann auf einem Feldweg unterwegs, als sich ein 33-Jähriger mit seinen beiden Hunden näherte. Einer der beiden Hunde soll nach der Frau geschnappt und sie so schwer an der Hand verletzt haben, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik für Handchirurgie geflogen werden musste. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.