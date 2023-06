Frau in Mühlacker niedergestochen - Tatverdächtiger gefasst

Ein Messerangriff auf eine Frau hat am Samstag in Mühlacker (Enzkreis) für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Nach kurzer Fahndung wurde ein Verdächtiger festgenommen.

Ein noch unbekannter Mann hat am Mittag an einer Bushaltestelle in Mühlacker eine Frau mit dem Messer angegriffen und dabei schwer verletzt. Laut Polizei ereignete sich die Tat am Samstagmittag in der Ortsmitte von Mühlacker-Lienzingen. Die Frau erlitt mehrere Stichverletzungen und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Der Zustand des Opfers sei jedoch nicht lebensbedrohlich, so die Polizei. Der Täter flüchtete nach der Messerattacke.

Hintergründe der Tat noch unklar

Bei der Fahndung nach dem Täter waren mehrere Streifenwagen, Suchhunde und ein Hubschrauber im Einsatz. Der Tatverdächtige wurde kurz darauf festgenommen. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde nach Angaben eines Polizeisprechers sichergestellt. Informationen über die Identität des Mannes und die seines Opfers gebe es bislang noch nicht. Auch der Tathergang und die Hintergründe des Messerangriff seien noch Gegenstand der Ermittlungen.