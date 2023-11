Defekte Gasheizung? 47-jährige Frau stirbt in Mühlacker

Vermutlich wegen einer Kohlenmonoxidvergiftung ist eine 47-Jährige am Freitag in ihrer Wohnung gestorben. Grund für das Unglück könnte ein Defekt an einer Gas-Heizungsanlage sein.

Eine 47 Jahre alte Frau ist am Freitagabend in ihrer Wohnung in Mühlacker (Enzkreis) leblos aufgefunden worden. Sie starb später im Krankenhaus. Das teilte die Polizei am späten Freitagabend mit. Eine weitere Frau befindet sich demnach derzeit im Krankenhaus.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben laut Polizei den Verdacht, dass die 47-Jährige an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben sein könnte. Als Grund vermuten die Beamtinnen und Beamten einen Defekt an einer mit Gas betriebenen Heizungsanlage.

Die Frau wurde am Freitag gegen 19 Uhr entdeckt und zunächst vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht - jedoch konnte sie nicht mehr gerettet werden. Eine 22-Jährige, die sich auch in der Wohnung befand, kam mit Verdacht auf Kohlenmonoxidvergiftung ebenfalls in ein Krankenhaus.

Anwesen musste geräumt werden

Das Anwesen wurde vorsichtshalber geräumt. Weitere Bewohnerinnen und Bewohner des Mehrfamilienhauses in der Pforzheimer Straße kamen bei Bekannten unter oder wurden von der Stadt Mühlacker mit einem Schlafplatz versorgt. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz. Die Ermittlungen dauern an.