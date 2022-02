per Mail teilen

Am Bahnhof in Gernsbach (Kreis Rastatt) ist eine Frau am Mittwochmittag von einem Zug erfasst und schwer verletzt worden. Die 55-Jährige wollte laut Polizei die Gleise überqueren und hatte offenbar den Zug übersehen. Der Lokführer hatte zwar noch eine Vollbremsung gemacht, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern.