Ein 19-jähriger steht im Verdacht, bereits am Sonntag eine Frau in Calw mit Messerstichen schwer verletzt zu haben. Laut Polizei musste die Frau mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Der mutmaßliche Täter konnte von Passanten und Polizeibeamten festgehalten werden. Ein Haftrichter ordnete am Montag die Unterbringung des Mannes in einer psychiatrischen Einrichtung an.