Ein 78 Jahre alte Fußgängerin ist gestern am frühen Abend in Bühl auf einem Fußgängerüberweg von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Auto von einem 82-Jährigen gesteuert. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus.