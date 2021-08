per Mail teilen

Nach einem Straßenbahnunfall in Karlsruhe vergangene Woche ist eine 31-jährige Frau am Wochenende im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlegen. Das hat jetzt die Polizei mitgeteilt. Die Frau war am Dienstag im Stadtteil Knielingen beim Überqueren der Gleise von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden.