Festnahme: Ehemann betäubt und ausgeraubt

Die Polizei hat eine Frau festgenommen, die ihren Ehemann in Mühlacker mit Schlafmittel betäubt und ihm 315.000 Euro geraubt haben soll. Die Tatverdächtige hatte sich nach der Tat zunächst nach Marokko abgesetzt. Die 51-jährige Frau wurde am Sonntag am Frankfurter Flughafen festgenommen, als sie wieder nach Deutschland einreisen wollte. Die Tat selbst ereignete sich im Januar 2020. Damals soll sie ihrem Ehemann ein Schlafmittel verabreicht und anschließend eine Aktentasche mit 315.000 Euro aus seinem Auto genommen haben. Das Geld stammte aus einem Immobilienverkauf. Danach, so die Ermittler, setzte sie sich in ihre marokkanische Heimat ab. Als sie wieder einreiste, nahm die Bundespolizei die Frau fest. Sie sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.