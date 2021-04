Einen Sachschaden von 100.000 Euro hat ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Malsch verursacht. Aus bislang unbekannter Ursache gerieten am Mittwochvormittag im Badezimmer einer Wohnung Kleidungsstücke in Brand. Bei dem Versuch das Feuer zu löschen verletzte sich die 69-jährigen Bewohnerin. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.