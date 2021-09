Eine 24-Jährige hat sich gestern Abend in Rastatt bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt. Die Frau ist nach Angaben der Polizei mit einer Art Gabelstapler an einem Pfosten hängen geblieben, so dass sie aus dem Fahrzeug geschleudert wurde. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.