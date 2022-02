per Mail teilen

Eine 30-Jährige hat am Sonntagmorgen auf einem Hoteldach in Baden-Baden für einen Polizeieinsatz gesorgt. Ein Zeuge berichtete laut Polizei von einer Frau, die auf einem Hoteldach balanciere. Ein Mann habe sie durch ein Fenster ins Innere gezogen, danach seien die beiden zu Fuß weggelaufen. Die Polizei fand die unter erheblichem Einfluss von Betäubungsmitteln stehende Frau und ließ sie mit einem Rettungswagen in eine Spezialklinik bringen.