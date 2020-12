Der neue und alte Oberbürgermeister von Karlsruhe heißt Frank Mentrup. Der SPD-Politiker hat die Wahl am Sonntag für sich entschieden - wie er gefeiert hat und was er für Karlsruhe plant, das erzählt er im Interview.

SWR: Herr Mentrup, Sie wurden bei dieser Wahl auch von den Grünen unterstützt. Wie wichtig war dieses Bündnis für Ihren Sieg?

Mentrup: Ich denke, dass das ausschlaggebend war. Also wir hatten ja vor acht Jahren dieselbe Konstellation und ich war ja nicht nur unterstützt, sondern der offizielle Kandidat der Grünen. Und wenn es nicht so einen tollen Wahlkampf wieder von Rot und Grün gemeinsam gegeben hätte, mit Infoständen, Flyerverteilung und auch ganz viel persönlicher Ansprache, so weit das coronamäßig eben möglich war, wäre das sicherlich nicht so erfolgreich gewesen.

SWR: Sie sagten nach diesem sehr deutlichen Wahlsieg mit über 50 Prozent, das sei eine Bestätigung Ihres Politikstils der vergangenen acht Jahre, so heißt es. Also, Sie bleiben bei diesem Kurs?

Mentrup: Mit Sicherheit. Also mir ist es, glaube ich, ganz gut gelungen. Auf der einen Seite einen sehr konstruktiv kooperativen Stil im Gemeinderat einzuführen, das war vorher so nicht. Da gab es zum Teil relativ heftige Gräben. Ich glaube, da ich kein großer Fachmann in bestimmten Bereichen der Verwaltung bin - ich komme ja ursprünglich aus der Medizin - konnte ich allen Fachleuten einen großen Spielraum geben, sich selbst zu entwickeln, sich einzubringen und Dinge gemeinsam umzusetzen. Und ich habe hier einen sehr kommunikativen Stil mit den Bürgerinnen und Bürgern gepflegt, hab mich auch um jeden Einzelnen gekümmert, wenn es drauf ankam. Ich glaube, dass das alles insgesamt ein Politikstil ist, der auch die nächsten acht Jahre sehr erfolgreich sein sollte und sein kann. Wir haben ja große Herausforderungen vor der Brust, vor allem auch finanzieller Art. Und da müssen wir eben alle mitnehmen, sonst funktioniert das nicht.

Das Gespräch mit Frank Mentrup zum Nachhören:

SWR: Ein Riesenthema im Wahlkampf war natürlich die Verkehrspolitik. Die Kombilösung, bei der Straßenbahn und Autos in der City in den Untergrund verlegt werden sollen, wurde hitzig diskutiert und auch kritisiert. Welche Vision für den Karlsruher Verkehr haben Sie denn? Was wollen Sie da umsetzen?

Mentrup: Ja, auch hier haben mich Rot und Grün zusammen unterstützt, wir haben doch sehr klar gesagt, dass wir eine Entwicklung der Innenstadt in Richtung autofreie Innenstadt wollen. Wir wollen den Fahrradverkehr und den ÖPNV noch mal deutlich bevorteilen und noch stärken. Und wenn ich mir so die Wahlergebnisse anschaue, wo ich vor allem von der Innenstadt mit großer Mehrheit zum Teil mit über 60 Prozent gewählt wurde, ist das eine Bestätigung, dass das jetzt die richtige Entscheidung war, dass man es auch so deutlich sagen musste und dass wir das auch die nächsten Jahre angehen. Also wenn weiter alle im Auto sitzen bleiben, wird das mit den Staus nicht aufhören. Aber ich bin mir sicher, dass wir da eine gute Wende hinkriegen, weil wir den ÖPNV nach Abschluss der Kombilösung auch hochattraktiv anbieten können und im Moment ja auch wirklich sehr deutlich die ganzen Radwegeverbindungen optimieren und auch verbreitern.

SWR: Sie haben eben schon die finanziellen Herausforderungen angesprochen. Neben diesem Großprojekt Kombilösung gibt es ja auch die Projekte KSC-Stadionbau, Staatstheater, Stadthalle. Wie wollen Sie diese vielen Projekte finanziert bekommen? Gerade jetzt, nach der Corona Pandemie wird es ja nicht leicht.

Mentrup: Die guten, großen Projekte sind ja mehr oder minder durchfinanziert. Gerade bei der Kombilösung tun uns jetzt die 30 bis 40 Millionen pro Jahr weh, die jetzt zusätzlich an Betriebskosten und Tilgung, Zinsen und solchen Sachen dazukommen. Das Problem ist, dass unser Haushalt strukturell absolut ins Defizit rutscht. Das war seit Jahren absehbar. Wir hatten es eigentlich erst ab 2023 erwartet, das ist jetzt durch die Corona-Krise ein Stück weit vorgezogen. Und wir müssen jetzt noch mal sehr kritisch hinterfragen, ob wir die Qualität, die wir haben, in allen Bereichen, ob wir die uns noch so leisten können. Ich glaube nicht. Wir müssen hier Schwerpunkte setzen. Und wir müssen damit vor allem schon deutlich vor der nächsten Haushaltsaufstellung im nächsten Sommer beginnen. Also ab Januar wird jetzt mit den Parteien und auch mit der Verwaltung kräftig geguckt, dass wir überall versuchen, die Ansprüche ein bisschen runter zu fahren.