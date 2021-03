per Mail teilen

Was macht die Pandemie mit Menschen, die im normalen Leben von vielen anderen Menschen umgeben sind? In einem bundesweiten Projekt hat ein Fotograf aus Malsch Selbständige in der Krise portraitiert.

Die Photobären in Berlin sind eine Gruppe von vier Fotografen. Sie haben ein Projekt mit dem Titel "100 Nanometer" angestoßen. Ungefähr 100 Nanometer - das ist die Größe des Corona-Virus. Das Projekt richtet sich deutschlandweit an Fotografen. Sie sollen Menschen portraitieren, die durch Corona an ihre existentiellen Grenzen getrieben werden. Auch Marco Durin Duchac aus Malsch (Landkreis Karlsruhe) hat sich beteiligt.

Die große Leere in der Krise

Marco Durin Duchac ist seit einigen Wochen im Badischen zwischen Villingen-Schwenningen und Karlsruhe mit seiner Kamera für das Photoprojekt unterwegs. Er hat den Betreiber eines Fitnessstudios besucht, Gastronomen in ihren leeren Kneipen, Musikerinnen alleine mit ihren Instrumenten oder eine Karatekämpferin. Mit seinen Portraits hat er die besondere Situation von Selbständigen eingefangen, in deren Leben nichts mehr ist wie früher. Menschen, die durch die Pandemie an der Grenze angelangt sind.

"Ich habe Gäste, die einsam sind, die jedes Wochenende hierher gekommen sind. Das war ihre zweite Heimat. Jetzt sind sie isoliert." Dagmar Sammüller, Tanzrestaurant Lauinger in Malsch

Künsterisch und historisch zugleich

Für den 44-jährigen Fotografen aus Malsch ist das bundesweit angelegte Projekt zum einen von künstlerischem Wert. Gleichzeitig sei es aber auch historisch, so Duchac. Er finde es erschreckend, wie traurig die Situation in den verschiedenen Betrieben ist. Das Projekt werde ein Zeitdokument mit Langzeitwirkung, das zeige, wie es Anfang 2021 in Deutschland wegen die Corona-Pandemie aussieht.