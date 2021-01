per Mail teilen

In einem Wald bei Pfinztal im Landkreis Karlsruhe haben Unbekannte gestern Morgen ein Holzrückefahrzeug in Brand gesteckt. Das Forstfahrzeug im Wert von 250.000 Euro wurde laut Polizei dabei vollständig zerstört. Andere Fahrzeuge der Besitzerfirma waren bereits eine Nacht zuvor in Durlach beschädigt worden.