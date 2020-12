per Mail teilen

Die Bundesregierung hat das Forschungsprojekt zu autonomen Shuttlebussen in den Karlsruher Stadtteilen Weiherfeld und Dammerstock um ein halbes Jahr verlängert. Wegen der Corona-Pandemie hatte der Karlsruher Verkehrsverbund KVV die Verlängerung beantragt. Ursprünglich hätte das Forschungsprojekt zu den sogenannten EVA-Shuttlebussen Ende des Jahres abgeschlossen sein sollen. Corona, technische Schwierigkeiten und schwierige Zulassungsvoraussetzungen machten den Wissenschaftlern des Forschungszentrums Informatik (FZI) allerdings einen Strich durch die Rechnung. Bisher konnten die Busse beispielsweise nicht wie geplant mit Fahrgästen getestet werden - das soll im Frühjahr nachgeholt werden. Die selbstfahrenden, elektrischen Minibusse haben sechs Sitz- und vier Stehplätze und sind bis zu 20 Stundenkilometer schnell. Sie sollen von Fahrgästen in Zukunft für die letzten Meter z.B. zwischen Wohnung und Straßenbahnhaltestelle genutzt werden. Die Projektlaufzeit endet nun am 30. Juni.