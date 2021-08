per Mail teilen

Ein großer Erfolg ist Schmetterlingsforschern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz in Südtirol gelungen. Sie entdeckten die verschollene Art "Wehrlis Gletscherspanner" wieder. Auch ein Karlsruher war dabei.

Nach 86 Jahren hat das Forscherteam um Dr. Robert Trusch vom Naturkundemuseum Karlsruhe "Wehrlis Gletscherspanner" im Südtiroler Nationalpark Stilfserjoch entdeckt. Forscher befürchteten schon, dass der Schmetterling wegen der Klimaerwärmung und dem Rückgang der Alpengletscher in Südtirol verschwunden sein könnte. Nun konnten sie das Gegenteil belegen.

Nach 86 Jahren erneut Suche nach Gletscherspanner gestartet

Im dortigen Ortlergebiet wurde der Gletscherspanner lediglich 1914 und 1935 vom österreichischen Forscher Rudolf Kitschelt gefunden, danach nicht mehr. Eine internationale Gruppe von Fachleuten der Schmetterlingskunde um Robert Trusch vom Naturkundemuseum Karlsruhe startete im Juli 2021 erneut mit der Suche.

Zunächst mussten viele hundert ähnliche, kleine schwarzer Falter aus der Luft gekeschert und bestimmt werden. Wehrlis Gletscherspanner ist viel seltener als alle gleichzeitig fliegenden Falterarten. Am dritten Tag glückte das Vorhaben schließlich mit tatkräftiger Unterstützung der Bergwacht Sulden nach mehreren Aufstiegen.

Einzige Schmetterlingsart der Alpen über der Schneegrenze

Es handele sich um die einzige Schmetterlingsart der Alpen, die ausschließlich über der Schneegrenze lebt, teilte das Naturkundemuseum Karlsruhe mit. Der aktuell in der Ortler-Cevedale-Gruppe gefundene Lebensraum liegt an einem Grat über einem Schneefeld. Das Gebiet ist dadurch charakterisiert, dass sich dort der Permafrostboden in Spalten öffnet und viele kleine, kalte "Höhlen" vorhanden sind.

Der Fundort für diese Art liegt mit 3.250 Metern relativ niedrig. Um Zermatt in der Schweiz, dem zweiten Gebiet weltweit, in dem die Art gefunden wird, liegen die Vorkommen in größerer Höhe.