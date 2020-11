Die Bundespolizei hat in Forbach einen Mann festgenommen, der in die Wagenhalle der AVG eingedrungen war und mehrere Fahrkarten-Automaten in S-Bahnen aufgebrochen hatte. Der 40-Jährige wurde auf frischer Tat ertappt. Da die Ermittlungen ergaben, dass der einschlägig Vorbestrafte fünf weitere, ähnlich gelagerte Taten begangen haben dürfte, ordnete das Amtsgericht Baden-Baden Untersuchungshaft an.