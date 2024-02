In der Nacht von Sonntag auf Montag findet der Superbowl in den USA statt. Football wird auch in Karlsruhe immer beliebter: Vereine profitieren vom Football-Hype.

Es ist das Event in den USA: Wenn in der Nacht von Sonntag auf Montag der Superbowl beginnt, verfolgen weltweit Millionen Menschen das Spiel Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers. Auch für die Karlsruher Footballmannschaft SC Engineers ist das Event wichtig.

Superbowl für Karlsruher Footballer ein Pflichttermin

"Das ist schon ein Pflichttermin, wenn man Football spielt", sagt Simon Hergenhan. Er ist einer der Trainer bei dem Karlsruher-Footballteam SC Engineers des KIT. Für das Event hat er sich extra einen Tag Urlaub genommen.

Vor etwas mehr als 30 Jahren wurde der Verein unter dem Namen Karlsruhe Engineers als Team für die Karlsruher Hochschulen gegründet. Es ist damit eines der ältesten Hochschul-Footballteams in Deutschland.

Football wird in Deutschland professioneller

Damals vielleicht noch nicht so bekannt, erfreut sich Football auch in Karlsruhe immer mehr an Beliebtheit. "Es ist bekannter geworden in der Gesellschaft", sagt Hergenhan. "Es gründen sich nicht nur in den großen Ballungsräumen, sondern auch in den kleineren Ortschaften Mannschaften."

Es ist bekannter geworden in der Gesellschaft.

Sieben Ligen gibt es mittlerweile seinen Angaben nach in Baden-Württemberg. "Wir merken es auch an den Zuschauerzahlen und es wird professioneller."

Was ist der Superbowl?

In der Regel wird am ersten Sonntag im Februar das große Finale der amerikanischen National Football League (NFL) gespielt. Dieses Match wird als Superbowl bezeichnet. Auch in Deutschland ist es mittlerweile ein fester Termin und hat sich bei eingefleischten Footballfans etabliert.

Durch den Superbowl zum Football gekommen

Wie wichtig der Superbowl in Amerika für die Bekanntheit des Sports hierzulande ist, weiß auch Chris. Vorher hat er Basketball gespielt, wollte etwas Neues ausprobieren und ist zum Football gekommen. Ein Grund für ihn die Sportart zu wechseln: Der Superbowl. Es ist seine zweite Saison mit den SC Engineers, sagt er. "Es ist ein geiler Sport."

Football vereint Aggressivität und Athletik, findet Valentin. Er ist auch Spieler in der Mannschaft. "Das ist ein sehr spektakulärer Sport, wo viel passiert", beschreibt er sein Hobby. Und auch Zoe, die eigentlich bei der Frauenmannschaft spielt und bei den Herren mittrainiert, hat durch die Profiliga ein neues Hobby gefunden: "Ich habe die NFL angeguckt", sagt Zoe. "Dann habe ich das selbst ausprobiert und bin dabei hängengeblieben."