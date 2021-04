Das Regierungspräsidium Karlsruhe erhält vom Land rund 38 Millionen Euro zum Ausbau von Straßen. Das Geld stammt aus dem Förderprogramm "Kommunaler Straßenausbau" des Verkehrsministeriums. Mit dem Geld sollen vor allem nachhaltige und klimafreundliche Verkehrsprojekte unterstützt werden. Dementsprechend fließen viele Fördermittel in Ausbau- oder Sanierungsmaßnahmen. So erhält der Enzkreis rund 2,5 Millionen Euro zum Bau einer Teilortsumfahrung von Wurmberg. In Bruchsal wird die Umgestaltung der Bismarck- und der Hildastraße mit knapp einer Million Euro unterstützt. In den Landkreis Calw fließen unter anderem etwa 2,2 Millionen, um die Kreisstraße zwischen Walddorf und Rohrdorf auszubauen. Im Verlauf des Jahres könnten laut Verkehrsministerium noch weitere Projekte in das Förderprogramm aufgenommen werden.