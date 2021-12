Erste Kommunen erhalten Fördergelder für Luftfilter in Klassenzimmern

per Mail teilen

Für den Kauf von Luftfiltern für die Klassenzimmer erhalten die Kommunen in der Region erste Zahlungen vom Land. Die Geräte sollen die Luft von Coronaviren befreien und damit die Lüftungskonzepte unterstützen. Die Stadt Ettlingen hat für 290.000 Euro Luftfiltergeräte gekauft, 210.000 Euro wurden nun von der Landesregierung erstattet. Als eine der ersten Kommunen hatte Ettlingen bereits vor den Sommerferien die Luftfilter bestellt, um alle Klassenzimmer damit auszustatten. Die Stadt Bretten schafft aktuell rund 150 Geräte an, für etwa 180.000 Euro. Ein Drittel der Summe hofft die Verwaltung als Förderung zurückzubekommen. Karlsruhe hat Luftfilter für etwa 1,2 Million Euro bestellt, die Geräte sind allerdings noch nicht geliefert. Die ersten sollen in den Weihnachtsferien eintreffen. Die Stadtverwaltung hat hier eine Förderung von rund 800.000 Euro beantragt.