Das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz unterstützt im Rahmen des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum dieses Jahr 14 Projekte im Landkreis Rastatt. Wie das Landratsamt mitteilte, fließen knapp 500.000 Euro in die Region . In Bühl, Bühlertal, Forbach, Gernsbach und Kuppenheim werden die Innenentwicklung sowie die Schaffung und Modernisierung von Wohnraum bezuschusst. Zudem werden mit zwei gewerblichen Vorhaben in Gaggenau-Ottenau der Neubau eines Innenausbau-Betriebes gefördert und in Gaggenau-Selbach die Errichtung eines Bäckereicontainers, um die Grundversorgung zu verbessern. Landkreis-Dezernent Mario Mohr freut sich über die Landes-Gelder: Das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum leiste einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung innerörtlicher Strukturen.