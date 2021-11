Es ist vermutlich das größte Unglück, das sich im Gaggenauer Ortsteil Michelbach in den vergangenen 100 Jahren ereignet hat. Am 01. November 1945, also vor fast genau 76 Jahren, stürzte ein amerikanisches Militär-Transportflugzeug am Bernstein ab und ging in Flammen auf. 27 der 30 Insassen starben damals. Die schreckliche Geschichte geriet über die Jahrzehnte in Vergessenheit. Nun haben zwei Hobby-Historiker aus Michelbach nach langen Recherchen einen Gedenkstein am Unglücksort aufgestellt.