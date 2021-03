Am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden in Söllingen (Kreis Rastatt) startet am Sonntag der neue Sommerflugplan. Derzeit ist trotz der Corona-Pandemie eine Auswahl von 34 Flugzielen im Angebot. Nach aktuellem Stand fliegt Ryanair im Sommerflugplan neben den Städten Barcelona, Rom und London auch ein Ziel in Marokko an. Wizz-Air hat zusätzlich Flugziele in Rumänien und dem Kosovo auf den Flugplan gesetzt. Eurowings bedient die Mallorca-Verbindung und Corendon fliegt die Türkei und Griechenland an. Zum Schutz der Reisenden gelten am Flughafen umfangreiche Hygiene-Maßnahmen. Es gibt auch eine Corona-Teststation.