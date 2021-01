Die Passagierzahlen am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden sind in der Corona-Pandemie massiv eingebrochen. Wie die Geschäftsführung mitteilt, ging die Zahl der Fluggäste um rund 70 Prozent zurück. Hatte der Regionalflughafen in Rheinmünster-Söllingen (Kreis Rastatt) im Rekordjahr 2019 noch ein Aufkommen von rund 1.340.000 Passagieren, so waren es im Corona-Jahr 2020 gerade mal 400.000. Die Zahl der Starts und Landungen sank nicht so stark, hier meldet der Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden einen Rückgang von gut 15 Prozent. Um 55 Prozent zugelegt hat dagegen der Frachtverkehr. Uwe Kotzan, seit Jahresbeginn neuer Flughafen-Geschäftsführer, gibt sich verhalten optimistisch. Er erwartet eine Erholung des Luftverkehrs, sobald die Corona-Impfungen greifen und die Reiselust wieder zunimmt. Unter dieser Maßgabe geht er dieses Jahr von rund 700.000 Fluggästen aus.