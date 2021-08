140 Fluggäste mussten am Montag am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden unfreiwillig am Boden bleiben. Wegen fehlender Mitarbeiter konnten sie nicht rechtzeitig abgefertigt werden.

Von vier Schaltern war am Montag am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden nur einer geöffnet. Das überforderte Personal schaffte es nicht, alle Fluggäste rechtzeitig abzufertigen. 140 Passagiere, die auf vier Flüge gebucht waren, konnten deswegen nicht mitfliegen. Die Maschinen mussten ohne sie starten.

Engpass wegen hohem Krankenstand

Die Verantwortlichkeit für die Passagierkontrollen am Flughafen in Rheinmünster-Söllingen (Kreis Rastatt) liegt beim Regierungspräsidium Stuttgart. Die Behörde hat die Kontrollen an die private Sicherheitsfirma ESA vergeben. Bei dem Unternehmen sei es unter anderem auch wegen Krankmeldungen zu Personalengpässen gekommen, so das Regierungspräsidium. Der Geschäftsführer des Flughafens Karlsruhe/Baden-Baden entschuldigte sich bei den Betroffenen für die Unannehmlichkeiten.

"Wir sind als Flughafen der Dienstleister und wenn da irgendwas schief geht, dann geht das unseren Mitarbeitern ziemlich nah"

Ein Teil der Passagiere, die am Montag nicht mitfliegen konnten, sind noch in Hotels untergebracht. Die Fluggesellschaft Ryanair versuche derzeit ihren Weiterflug zu organisieren, so Flughafenchef Kotzan.

Verantwortliche versprechen Abhilfe

Nach Angaben des Stuttgarter Regierungspräsidiums soll eine Art Springer-Truppe organisiert werden, die derartige Engpässe bei der Passagierabfertigung am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden in Zukunft abfedern soll. Langfristig werde aber mehr Personal benötigt. Schadenersatzforderungen von Betroffenen gegen die Behörde liegen den Angaben zufolge bisher nicht vor.