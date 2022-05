Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden meldet April-Rekord

Gut zwei Jahre nach Ausbruch der Corona-Pandemie wollen offenbar wieder mehr Menschen in der Region mit dem Flugzeug verreisen. Das geht aus einer Mitteilung des Flughafens Karlsruhe/Baden-Baden in Rheinmünster (Kreis Rastatt) hervor. Der Flughafen verzeichnete im April 116.500 Fluggäste - etwas mehr als im Vergleichsmonat im Jahr vor der Pandemie. Für den Flughafen war es damit der April mit den meisten Passagieren in seiner 25-jährigen Geschichte. "Damit stehen die Zeichen wieder auf Wachstum, insbesondere im Vergleich zu vor der Pandemie", wird Flughafenchef Uwe Kotzan zitiert. Auch der Frachtumschlag habe zugelegt. Der aktuelle Sommerflugplan umfasst 35 Ziele in 18 Ländern. Diese werden von sechs Fluggesellschaften angesteuert. Während der Corona-Pandemie war der Flugverkehr weltweit eingebrochen.