Viele Flüsse in der Region führen zurzeit weniger Wasser als üblich. Einige Landratsämter haben an die Bürger appelliert, kein Wasser mehr aus Flüssen, Brunnen oder Seen zu entnehmen, um zum Beispiel den Garten zu gießen. Der Enzkreis hat dies in einer Rechtsverordnung sogar verboten. Damit sich die Gewässer so gut wie möglich von der Trockenheit erholen könnten, sei die Wasserentnahme aus Flüssen und Bächen bis zum 17. Oktober verboten, so das Landratsamt des Enzkreises in Pforzheim.