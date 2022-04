Flüchtlingsunterkunft in Messe schließt

Die vorübergehende Flüchtlingsunterkunft in der Messe Karlsruhe wird am Mittwoch geschlossen. Für ungefähr sechs Wochen diente das Messegelände als Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge aus der Ukraine. Über 1.000 Schlafplätze wurden in der dm-Arena, der größten Karlsruher Messehalle, für Geflüchtete aus der Ukraine eingerichtet. Am Ende waren im Schnitt nur etwas mehr als 300 Betten gleichzeitig belegt. Laut Regierungspräsidium Karlsruhe liegt das auch daran, dass die vom Bund angekündigten Flüchtlingszahlen deutlich zu hoch waren. In den vergangenen Tagen gingen die Zahlen zudem weiter zurück. Aktuell kommen im Regierungsbezirk Karlsruhe pro Tag rund 130 Flüchtlinge aus der Ukraine an. Die Erstaufnahmeeinrichtung in der Messe Karlsruhe muss nun schließen, da dort künftig wieder Veranstaltungen stattfinden.