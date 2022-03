Erste Flüchtlinge kommen in Mühlacker an

In Mühlacker (Enzkreis) ist am Donnerstag der erste Bus mit Geflüchteten aus der Ukraine angekommen. Sie wohnen vorerst in einer Sporthalle.

Es gibt eine Spielecke mit Brettspielen und Puzzeln, in einer anderen Ecke gibt es Getränke. In der Mitte der Sporthalle befinden sich drei Reihen mit Wohnkabinen, die ein bisschen Privatsphäre bieten sollen. Insgesamt hat die Sammelunterkunft Platz für knapp 130 Menschen. Die ersten 52 kamen über die Zwischenstation Hannover nach Mühlacker. Traumatische Fluchterfahrungen Unter ihnen ist auch Nadiia Davidchenko. Sie ist aus ihrer Heimatstadt Kiew geflüchtet – gemeinsam mit der sieben Jahre alten Tochter Margerita. Der Vater des Kindes ist Soldat. Die letzten Tage in Kiew und auf ihrer Flucht hätten sie in ständiger Angst vor Luftangriffen gelebt, erzählt sie. "Alle unsere Nachbarn waren schon geflüchtet, wir waren die letzten. Wir sahen, wie das Nachbarhaus zerstört wurde, es war schrecklich." Die Sammelunterkunft in der Sporthalle in Mühlacker soll für Nadiia und die anderen Geflüchteten nur eine vorübergehende Bleibe sein. Der Enzkreis versucht für die Flüchtlinge aus der Ukraine, meist Frauen und Kinder, passenden Wohnraum zu schaffen. Dafür wird auch der private Wohnungsmarkt intensiv gesichtet. Unterkunft für Flüchtlinge SWR Ungewisse Zukunftsaussichten Mit mehr als zweieinhalb tausend Flüchtlingen rechnet das Landratsamt bis Ende des Jahres. Wie lange sie bleiben müssen, weiß im Moment keiner. Nadiia Davidchenko will auch gar nicht soviel darüber nachdenken. Sie versucht einfach so gut wie es geht, sich um ihre Tochter zu kümmern und das Leben in der Fremde zu organisieren.