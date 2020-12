Die Polizei hat am Wochenende vier afghanische Flüchtlinge in einem Sattelzug auf der A5 bei Malsch (Landkreis Karlsruhe) entdeckt. Zeugen hatten beobachtet, dass Hände unter der Plane hervorschauten und die Polizei alarmiert. Wie sich herausstellte, waren die vier offenbar vom Lkw-Fahrer unbemerkt in Rumänien in den Sattelauflieger geklettert und so über Ungarn und Österreich nach Deutschland gelangt. Zwei Männer wurden in die Landeserstaufnahme nach Karlsruhe gebracht, zwei Jugendliche in eine Einrichtung nach Baden-Baden.