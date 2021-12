Flüchtender Pkw-Fahrer mithilfe eines Polizeihubschraubers gefasst

per Mail teilen

Ein 65-jähriger Autofahrer ist gestern auf der A5 bei Malsch mithilfe einer Hubschrauberbesatzung gestoppt und vorläufig festgenommen worden. Nach Polizeiangaben war der Mann zuvor an der Auffahrt Karlsruhe Nord in die Leitplanke gefahren und dann geflüchtet. Die Besatzung des eingesetzten Polizeihubschraubers entdeckte den Flüchtenden in Höhe Malsch. Eine Streife stoppte das Fahrzeug. Der durchgeführte Vortest erbrachte, dass der Mann unter Medikamenteneinfluss stand. Außerdem besitzt er keinen gültigen Führerschein.