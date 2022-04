Mit dem Floß auf dem Rhein: Von Steinmauern bei Karlsruhe nach NRW

Am Rhein bei Steinmauern (Landkreis Rastatt) hat ein historisches Floßbauprojekt begonnen. Seit Donnerstagvormittag bauen die Beteiligten ein Floß an der Natorampe.

Mitglieder des Vereins der Schiltacher Flößer (Landkreis Rottweil) wollen ab Freitag mit dem selbst gebauten Floß über den Rhein in Richtung Nordrhein-Westfalen aufbrechen.

Historische Bedeutung der Flößerei

Der Schiltacher Flößerverein möchte mit dem Projekt an die große Bedeutung der Jahrhunderte alten Rheinflößerei erinnern. Schon um 1700 war der Rhein ein wichtiger Transportweg für Holz aus dem Schwarzwald. Über Jahrhunderte wurden große Mengen Rundholz aus dem Schwarzwald zur Versorgung der Städte und Sägewerke entlang des Rheins verflößt.

Arbeiten am Floß in Steinmauern SWR

Das Floß des Schiltacher Vereins soll sechs Personen transportieren und wird eine Woche später in Hitdorf bei Leverkusen erwartet. Für die Fahrt war eine Sondergenehmigung des Wasser- und Schifffahrtsamtes notwendig. Die Abfahrt des Floßes ist am Freitag um 10 Uhr an der Natorampe am Rhein in Steinmauern.

Insgesamt sieben Etappen

Die erste Etappe am Freitag führt mit Zwischenstopp in Leopoldshafen im Kreis Karlsruhe nach Altlußheim im Rhein-Neckar-Kreis. In Leopoldshafen machen die Flößer Mittagspause. Am Samstag geht es dann weiter nach Germersheim. Am Nachmittag des 29. April wird das Floß dann nach sieben Etappen in Hitdorf erwartet.