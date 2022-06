per Mail teilen

Florian Ballas verpflichtet sich bis zum Ende der kommenden Saison als Innenverteidiger beim Karlsruher SC. Erfahrungen in der zweiten Bundesliga konnte der 29-Jährige in den letzten Jahren unter anderem beim FC Erzgebirge Aue und bei Dynamo Dresden sammeln. Am Dienstagmorgen trainiert Ballas zum ersten Mal mit der Mannschaft auf dem Platz und wird künftig mit der Rückennummer „4“ auflaufen.