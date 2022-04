Die Flößer aus Schiltach, die am Freitag vor einer Woche in Steinmauern gestartet sind, sind gestern Abend mit ihrem selbstgebauten Floß an ihrem Ziel Leverkusen angekommen. Das berichten verschiedene Medien. Eine Woche waren sie per Floß auf dem Rhein unterwegs. Gebaut hatten sie das Floß in Steinmauern im Kreis Rastatt. Die Flößer wollen mit der Aktion eine Bewerbung der Flößerei als immaterielles Unesco-Kulturerbe unterstützen.