Die Fluggesellschaft Ryanair schätzt das Potenzial des Flughafens Karlsruhe/Baden-Baden hoch ein. Im SWR-Interview spricht die Airline über ihr Engagement am FKB.

Mehr als zwei Millionen Passagiere pro Jahr seien vom Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden aus möglich. Das sagte Dara Brady, Marketingchef bei Ryanair, im Gespräch mit dem SWR. Ebenso könne man sich einen weiteren Ausbau der Flugzeug-Flotte vor Ort in Zukunft vorstellen.

Erst kürzlich hatte die irische Fluggesellschaft angekündigt, ihr Engagement vor Ort noch zu erweitern. Ab März sollen es laut der Billigairline insgesamt vier Maschinen am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden sein. Schon jetzt sei der Flughafen in Rheinmünster die drittgrößte Basis der Fluggesellschaft in Deutschland - nach Berlin und dem Flughafen Niederrhein. Dara Brady könnte sich in Zukunft aber bis zu sieben stationierte Flugzeuge vorstellen, vor allem im Vergleich mit ähnlichen Regionalflughäfen.

Dara Brady, Chief Marketing Officer bei der Fluggesellschaft Ryanair Pressestelle Ryanair

Ryanair ist von Flughafen-Konzept am FKB überzeugt

Laut Ryanair investiert der Flughafen beständig in kostengünstige Einrichtungen und hat weiterhin im Vergleich niedrige Start- und Landegebühren. Das liegt daran, dass sich der FKB auf die Bedürfnise von Billigairlines eingestellt hat und die Kosten für die Infrakstruktur daher geringer sind. Das sei der Schlüssel zum Erfolg und eben Voraussetzung für weiteres Wachstum. Außerdem sei das essenziell für das Geschäft von Ryanair.

Aber auch das Einzugsgebiet an der Grenze zu Frankreich sei interessant. Im Umkreis von zwei Autostunden ist man laut Flughafenbetreiber für rund 17 Millionen Passagiere erreichbar. Während Ryanair begeistert vom Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden ist, sieht es im bundesweiten Vergleich ganz anders aus. Denn die irische Fluggesellschaft zieht ihr Engagement an anderen größeren deutschen Flughäfen zurück. Ryanair kritisiert seit längerem die Standortkosten für Luftfahrt in Deutschland als zu hoch.

Freude und genügend Kapazität am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden

Vonseiten des Flughafens freut man sich über solche Bekenntnisse wie von Ryanair zum Standort Karlsruhe/Baden-Baden. Nach Angaben von Uwe Kotzan, Geschäftsführer des Baden-Airparks, gibt es mittelfristig genügend Kapazität am Flughafen - auch ohne kompletten Neubau. Wichtig dabei sei, dass die Flüge nicht gleichzeitig abfliegen. Außerdem werde innerhalb der bestehenden Gebäude schon jetzt beispielsweise an der Bestuhlung gearbeitet.