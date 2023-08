Nach dem Großbrand in einem Recyclingbetrieb in Oberderdingen sind im Kraichbach hunderte Fische verendet. Der Fischerverein Kraichtal möchte das nicht hinnehmen und wird aktiv.

Hunderte tote Fische hat der Fischerverein nach eigenen Angaben nach dem Brand des Recyclingbetriebs aus dem Kraichbach geborgen. Für die Vereinsmitglieder ein furchtbarer Anblick. Die Dunkelziffer dürfte bei rund 1.000 toten Fischen liegen, schätzt der Verein. Die Gemeinde Oberderdingen (Landkreis Karlsruhe) nannte zwar keine Zahlen, sprach aber auch von einem Fischsterben. Grund dafür war verunreinigtes Löschwasser, das in den Bach gelangt ist.

Hunderte tote Fische wurden nach dem Großbrand aus dem Kraichbach geholt. Volker Wöhrle, Fischerverein Kraichtal

Der Kraichbach soll wieder ein Zuhause für mehr Fische werden

Dem Fischerverein Kraichtal liegt viel am Kraichbach und seinen Bewohnern. Rund zwölf Kilometer des Kraichbachs hat der Verein gepachtet, von Gochsheim bis zur Kläranlage Unteröwisheim.

"Der Fisch ist wie der Ball bei einem Fußballverein - nehmen Sie den weg, dann ist es vorbei."

Die Vereinsmitglieder wollen die Katastrophe nicht einfach hinnehmen, sondern aktiv neue Fische im Kraichbach ansiedeln. Das wird aber einige Zeit dauern.

50.000 Fischeier für den Kraichbach

Der Fischerverein Kraichtal will wie jedes Jahr 50.000 Forellen-Eier kaufen, sie im Brutkasten ausbrüten und dann im Kraichbach aussetzen. Das geht erst im Winter, zur Laichzeit der Bachforelle. Von den geschlüpften Fischen überleben rund fünf Prozent, werden also ausgewachsene Forellen, schätzt der Gewässerwart des Vereins Volker Wöhrle. Mehr Fische einzusetzen sei nicht zielführend, weil das über die Kapazität des Kraichbachs hinausgehen würde.

Im Brutkasten entwickeln sich die jungen Fische aus dem Laich. Volker Wöhrle, Fischerverein Kraichtal

Mindestens drei Jahre bis zur Normalität

Es braucht also Zeit. Wöhrle nimmt an, dass es mindestens drei Brut-Durchläufe dauert, also drei Jahre, bis wieder so viele Forellen wie vor dem Fischsterben im Kraichbach sind. Laich von anderen Fischarten aufzuziehen, mache wirtschaftlich keinen Sinn, sagt er. Die müssten sich aus eigener Kraft erholen. Zu diesen Fischarten zählt zum Beispiel die bei uns seltene Groppe.

Eine junge Groppe, eine bei uns seltene Fischart, die im Kraichbach vorkommt. Volker Wöhrle, Fischerverein Kraichtal

Die Fischervereine der Region helfen sich gegenseitig

Der Fischerverein Kraichtal ist nicht der einzige Verein, den der Großbrand schwer erwischt hat. Auch der Angelverein Flehingen ist vom Fischsterben betroffen. Er bekommt bei der Aufzucht der Fischbrut Unterstützung vom Fischerverein Kraichtal. Natürlich helfe man sich, erzählt Wöhrle.

Gewässerwart Volker Wöhrle. Nach dem Fischsterben im Kraichbach bei Oberderdingen versucht der Anglerverein dort wieder neue Fische anzusiedeln. SWR

Beträchtlicher Schaden für den Fischerverein Kraichtal

Der Schaden für den Verein belaufe sich insgesamt auf rund 5.000 Euro, so der Gewässerwart. Wöhrle will jetzt prüfen, ob Ansprüche auf Schadenersatz bestehen, rechnet sich für den Verein aber keine großen Chancen aus. Der Landesfischereiverband habe Unterstützung zugesichert.