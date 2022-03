Fischadler soll nach Baden zurückkehren

per Mail teilen

115 Jahre nach der Ausrottung sollen Fischadler in Baden-Württemberg wieder heimisch werden. In unmittelbarer Nähe zu Rhein und Altrhein haben Experten des Naturschutzbunds und des Vogelschutzzentrums Mössingen im Landkreis Rastatt eine Nisthilfe installiert. Hier soll ein Fischadlerpaar einen Horst für den Nachwuchs bauen. Aus jahrzehntelanger Erfahrung wisse man, dass das klappen könne, so Martin Klatt vom Nabu Baden-Württemberg. Die Artenschutzstiftung des Zoos Karlsruhe unterstützt das Projekt mit 3.500 Euro. Seit 1907 sind die Fischadler im Land ausgerottet. Im Elsass gibt es sie wieder seit 2019. Nun hoffen die Naturschützer, dass einige Tiere nach Baden kommen.