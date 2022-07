Christian Firmbach wird ab September 2024 neuer Intendant am Badischen Staatstheater in Karlsruhe. Der Verwaltungsrat hat den 55-Jährigen einstimmig gewählt.

Kunstministerin und Verwaltungsratsvorsitzende Theresia Bauer sagte: "Mit Christian Firmbach haben wir für das Badische Staatstheater eine einnehmende und kommunikative Persönlichkeit gewählt, die den Verwaltungsrat mit umfassender Leitungskompetenz und ausgewiesener Musiktheaterexpertise überzeugt hat. Wesentlichen Ausschlag gegeben für die Entscheidung des Gremiums haben seine künstlerischen Ideen für die Bau- und Sanierungsphase in Karlsruhe sowie seine Erfahrungen in diesem Bereich. Christian Firmbach hat überzeugend dargelegt, wie er die Bau- und Sanierungszeit als Chance nutzen möchte für einen Aufbruch, den Theater und Publikum gemeinsam unternehmen."

Christian Firmbach wird neuer Intendant des Badischen Staatstheaters. IMAGO Andre Lenthe

Firmbach steht für Theater mit großer Breitenwirkung

Oberbürgermeister und stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender Frank Mentrup sagte: "Ich freue mich außerordentlich, dass wir mit Christian Firmbach einen sehr erfahrenen Leiter eines Mehrspartentheaters als Intendanten für das Badische Staatstheater gewinnen konnten, der den begonnenen Reformprozess am Haus fortführen wird. Herr Firmbach steht für Theater mit großer Breitenwirkung. Seine sehr guten Kenntnisse der Stadt Karlsruhe kann und wird er nutzen, Theater für das Publikum der Stadt und der Region zu machen. Mit großer Energie hat er sich dem Erschließen neuer Orte und Zielgruppen verschrieben. Das alles verspricht, die Stadt Karlsruhe insbesondere auch in der Phase der Sanierung des Staatstheaters zu bereichern."

Generalintendant in Oldenburg

Christian Firmbach ist seit sieben Jahren Generalintendant des Oldenburgischen Staatstheaters. Er studierte Gesang an der Musikhochschule Köln, stand in mehreren Produktionen auf der Bühne, wandte sich dann dem Regiefach zu und arbeitete einige Jahre als persönlicher Assistent von Andreas Homoki, Peter Mussbach und Nicolas Brieger.

Leitende Positionen in Bonn und Darmstadt

Am Theater der Bundesstadt Bonn durchlief Firmbach von 1997 bis 2004 mehrere leitende Positionen. 2004 wurde er Künstlerischer Betriebsdirektor und Stellvertreter des Generalintendanten John Dew am Hessischen Staatstheater in Darmstadt. Seit 2004 steht er auch regelmäßig als Professor Florestan in Kinderkonzerten auf der Bühne, zum Beispiel in der Beethovenhalle und im Theater Bonn, am Staatstheater Darmstadt, am Badischen Staatstheater Karlsruhe und in der Tonhalle Zürich.

Von 2008 bis 2014 war er am Theater Bonn als künstlerischer Betriebsdirektor sowie Stellvertreter des Generalmusikdirektors Stefan Blunier engagiert.