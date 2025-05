per Mail teilen

Die Finanzkrise in Baden-Baden spitzt sich zu: 33,7 Millionen Euro wollte die Stadt an zusätzlichen Krediten aufnehmen. Das Regierungspräsidium Karlsruhe sagt Nein.

Die Stadt Baden-Baden befindet sich in massiven finanziellen Schwierigkeiten. Der Nachtragshaushalt sah vor, zusätzliche 33,7 Millionen Euro an Krediten aufzunehmen. Dies wurde vom Regierungspräsidium Karlsruhe jetzt abgelehnt.

Stadt Baden-Baden muss neue Sparkonzepte vorlegen

Die Stadt ist nun aufgefordert, entsprechende Sparkonzepte vorzulegen und vierteljährlich Bericht über die getroffenen Maßnahmen zu erstatten. Vom Regierungspräsidium Karlsruhe heißt es:

Die Stadt ist aufgefordert, alle denkbaren und zulässigen Maßnahmen zur Verbesserung ihrer Haushaltslage zu ergreifen.

Der Stadt drohen nun Kürzungen in allen Bereichen. Der erste Bürgermeister, Alexander Wieland, sagte gegenüber dem SWR, man habe die Entscheidung befürchtet und arbeite nun mit Hochdruck an Einsparmöglichkeiten. Entsprechende Sitzungen in den unterschiedlichsten Bereichen seien bereits anberaumt.

Rückwirkende Erhöhung der Hebesätze für die Gewerbe- und Grundsteuer

Man sei, so Wieland, aber froh, dass die regulär geplanten Kredite in Höhe von 20 Millionen Euro aufgenommen werden dürfen. Dies sichere die Zahlungsfähigkeit der Stadt Baden-Baden. Eine erste Maßnahme könnte bereits am 19. Mai besprochen werden. Die Stadt plant, die Hebesätze für die Gewerbe- und Grundsteuer rückwirkend zum 1. Januar anzuheben. Tübingens OB Boris Palmer (parteilos) hatte eine solche Maßnahme erst kürzlich ins Spiel gebracht.

Darüber hinaus sieht die Stadt Baden-Baden Einsparpotenzial im Bereich der Verwaltung und kultureller Einrichtungen. Dies werde spürbare Einschränkungen im Angebot der Stadt zur Folge haben.

Wirtschaftliche Probleme in Baden-Baden erfordern Nachtragshaushalt

Der Nachtragshaushalt war erforderlich geworden, weil sich in Baden-Baden massive wirtschaftliche Probleme aufgetan haben. Der Gemeinderat hatte in der Folge Ende April der Rekordverschuldung von 33,7 Millionen Euro zugestimmt.