per Mail teilen

Der Rückgang des Neugeschäfts beim Baden-Badener Leasingspezialisten Grenke hat sich im zweiten Quartal deutlich verlangsamt. Das Neugeschäft fiel um drei Prozent, womit sich für das erste Halbjahr ein Minus von 1,1 Milliarden Euro ergibt. Der neue Vorstandschef will die Kontrollprozesse im Konzern verbessern. Er betrachte es als eine seiner wichtigsten Aufgaben die internen Kontrollfunktionen und -prozesse sicherzustellen und in der Unternehmenskultur im Konzern zu verankern, so Michael Bücker.