Die Wirtschaftsprüfer von KPMG haben die Bilanz des Baden-Badener Finanzdienstleisters Grenke uneingeschränkt bestätigt. Das gab Grenke in einer Pressemitteilung bekannt. Das Unternehmen war im vergangenen Jahr wegen seines Umgangs mit Franchise-Gesellschaften in die Kritik geraten. Es gab Zweifel an der Bilanz der Grenke AG. Deswegen sollte die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG für Klarheit sorgen. Diese stellte Grenke nach eigenen Angaben ein uneingeschränktes Testat aus. Der Unternehmensgewinn wurde sogar um 8 Millionen Euro nach oben korrigiert. Die Vorstandsvorsitzende Antja Leminsky sagte, man habe geliefert, damit gewinne man Vertrauen zurück. Als Dividende plant Grenke 26 Cent pro Aktie auszuschütten - deutlich weniger als 2019.