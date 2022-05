Frühjahrsmeeting biegt auf Zielgerade ein

Auf der Galopprennbahn in Iffezheim biegt am Wochenende das Frühjahrsmeeting auf die Zielgerade ein. Sportlicher Höhepunkt ist am Sonntag der Preis der Badischen Wirtschaft. Der deutsche Galopper-Superstar Torquator Tasso gilt als Favorit für das wichtigste Iffezheimer Rennen. Sprinter und Nachwuchshoffnungen aus Deutschland treten im Iffezheimer Rahmenprogramm bei der Silbernen Peitsche gegen eine internationale Konkurrenz an. Wett-Highlight des Frühjahrsmeetings ist die Viererwette im fünften Sonntags-Rennen mit einer Garantie-Auszahlung von 60.000 Euro.