Bei einer Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe Mädchen am Wochenende am Bahnhof Rastatt ist eine 14-Jährige schwer verletzt worden. Seitdem kursiert ein Video der Attacke im Netz.

In dem Video ist laut Polizei zu sehen, wie zwei Mädchen die am Boden liegende 14-Jährige am Bahnhof Rastatt schlagen und mehrfach gegen Kopf und Körper treten. Das Opfer wurde dabei so schwer verletzt, dass es ins Krankenhaus kam.

Video kursiert in den sozialen Medien

Warum die Umstehenden nicht eingegriffen haben und stattdessen filmten, ist unklar. Auch von den wartenden Fahrgästen am Bahnhof Rastatt wählte offenbar niemand den Notruf. Wegen unterlassener Hilfeleistung laufen laut Polizei weitere Ermittlungen. Die Veröffentlichungen der Videoausschnitte in den sozialen Netzwerken werden durch die Polizei ausgewertet.

Attacke in Rastatt mit Vorgeschichte

Die Angreiferinnen konnten inzwischen ermittelt werden und müssen mit Strafanzeigen rechnen. Zwischen den drei polizeibekannten Mädchen hatte es bereits in den Tagen zuvor Streit und körperlichen Auseinandersetzungen in Gaggenau und Bietigheim (beides Landkreis Rastatt) gegeben.