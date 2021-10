80 Jahre nach der Deportation: "Die Erinnerung wahren"

Erinnern an die Opfer aus der Region

Auf einen Schlag sollten sie alle weg sein - mehr als 6.500 Männer, Frauen und Kinder - vor 80 Jahren wurden sie ins Internierungslager Gurs deportiert. In vielen Städten wurde am Donnerstag der Opfer gedacht. In Bruchsal gab es einen Schweigemarsch.