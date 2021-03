per Mail teilen

Nach der Winterpause werden Mitte März die Bauarbeiten an der Fieserbrücke in der Baden-Badener Innenstadt fortgesetzt. Die Brücke ist eine der wichtigsten Querverbindungen in der Stadt. Auf der Brücke muss teilweise noch Pflaster verlegt werden. Außerdem sind noch Brüstungs- und Putzarbeiten notwendig. Trotz der etwas längeren Winterpause liegen die Arbeiten nach Angaben der Stadt Baden-Baden im Plan. Nach mehr als anderthalb Jahren Bauzeit soll die Brücke Ende Juni fertiggestellt sein. Der Kostenrahmen von rund 3,5 Millionen Euro wurde eingehalten. Ob die Brücke künftig für den Autoverkehr gesperrt werden wird, ist noch nicht entschieden. Die Stadt möchte die Autofahrer künftig weiter aus der Innenstadt verbannen.