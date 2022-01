Fridays for Future demonstrieren gegen EU-Pläne

Am Freitagnachmittag rufen die Klimaaktivisten von Fridays for Future auch in Karlsruhe zu einer Protestaktion auf. Der Protest auf dem Marktplatz richtet sich gegen die sogenannte EU-Taxonomie, nach der unter anderem Erdgas und Atomkraft als nachhaltige Energieträger gelten sollen. Fridays for Future fürchtet weitere Milliardeninvestitionen in die klimaschädliche Erdgasinfrastruktur sowie die weitere Nutzung von Atomkraftwerken und fordert die Bundesregierung auf, sich gegen den aktuellen Entwurf der Taxonomie zu stellen.