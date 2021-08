Wegen eines Defekts an einem Schöpfwerk sind Feuerwehr und Technisches Hilfswerk in Elchesheim-Illingen am Wochenende im Einsatz gewesen. Aus einem Rohrleitungssytem trat Wasser aus, das in Richtung Ort zu laufen drohte. Mit Pumpen und der Eindämmung der schadhaften Stelle konnte das verhindert werden. Es habe zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung bestanden, so die Feuerwehr. Die schadhafte Stelle sei inzwischen trockengelegt, eine Fachfirma arbeite an der Reparatur des Defekts.